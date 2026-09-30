Best of Black Gospel, 07.12,, 13.12., 15.12., 16.12., 18.12. & 19.12.26

Seit 25 Jahren begeistert »The Best of Black Gospel« aus den USA das Publikum in Europa: über 1 Million Besucher und mehr als 1500 Konzerte sprechen für sich. Mit der »Peace on Earth«-Tour kehrt der Chor 2026 nach Deutschland zurück. Zwei Stunden lang präsentieren einige der besten Gospelstimmen der USA bekannte Klassiker wie »Oh Happy Day«, »Amazing Grace« und »This Little Light Of Mine«. Die Sängerinnen und Sänger stammen aus afroamerikanischen Kirchen, wurden an renommierten Musikakademien ausgebildet und standen als Solisten mit bekannten Gospelchören auf der Bühne.

Best of Black Gospel, Mo. 7.12. Nürtingen, So. 13.12. Vahingen/Enz, Di.15.12. Korntal-Münchingen, Mi. 16.12. Kirchheim/Teck, Fr. 18.12. Schwäbisch Gmünd, So. 19.12. Kornwestheim, bestofblackgospel.de