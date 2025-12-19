Best of Musicals in Ludwigsburg und Bruchsal 2026

Die mitreißende Show vereint Musik, Leidenschaft und beeindruckende Bühnenkunst zu einem unvergesslichen Erlebnis. Best of Musicals ist keine einfache Revue, sondern ein liebevoll gestaltetes Gesamtkonzept mit stimmgewaltigem Ensemble, humorvoller Moderation, eindrucksvoller Lichtregie und emotionalem Storytelling. Mit dabei sind Highlights aus Das Phantom der Oper, Mamma Mia!, Der König der Löwen, Tanz der Vampire, Elisabeth, Die Eiskönigin, Sister Act, Cats, We Will Rock You und vielen weiteren Erfolgsproduktionen. Die Show begeistert mit frischer Energie, emotionalen Highlights und den größten Hits aus über 20 weltbekannten Musicalproduktionen.

Do. 26. Februar, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg

So. 15. März, Bürgerzentrum, Bruchsal, www.livemacher.de