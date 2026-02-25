Best of Musicals: Gala, Gänsehaut und große Stimmen, 01.03.26

»Best of Musicals« verspricht Gänsehaut und beste Stimmung. Musicalfans in Göppingen erwartet eine mitreißende Show mit den beliebtesten Songs und bewegendsten Szenen internationaler Bühnenhits. Hinter der Produktion steht Musical-Darsteller und Produzent Espen Nowacki, der seit 2018 mit seinem Ensemble durch Deutschland tourt. Die zweieinhalbstündige Show präsentiert Highlights aus über 20 bekannten Musicals von gefühlvollen Balladen bis zu rockigen Titeln. Songs aus Klassikern wie »Tanz der Vampire«, »Mamma Mia!«, »Cats« oder »We will rock you«, machen das Event zu einem emotionalen Live-Erlebnis für Groß und Klein.

Best of Musicals, So. 1. März, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, www.livemacher.de