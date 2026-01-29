Best of Phil Collins & Genesis in Tamm (27.2.26)

Die Musiker von PHIL überzeugen durch stimmliche und instrumentale Perfektion. Jede Note, jedes Drumfill und jeder Gesangspart wird mit höchster Präzision umgesetzt, sodass sich das Publikum in die Originalauftritte von Phil Collins und Genesis zurückversetzt fühlt. Gleichzeitig sorgt die Band durch ihre sympathische Bühnenpräsenz für eine Atmosphäre voller Spaß, Emotionen und Gänsehautmomente. Ob langjährige Fans oder Neueinsteiger: Die Show bietet ein mitreißendes Musikerlebnis, das nostalgische Erinnerungen weckt und gleichzeitig Generationen verbindet. Von den gefühlvollen Balladen bis hin zu den energiegeladenen Rocksongs – PHIL garantiert ein Konzert, das das Publikum begeistert, berührt und zum Mitsingen einlädt.

Fr. 27. Februar, 20 Uhr, Bürgersaal, Tamm, www.livemacher.de