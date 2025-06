Betty ond die Lala-Buaba, 13.06.25

Betty ond die Lala-Buaba sind die schwäbische Antwort auf bekannte Trios wie die BeeGees, Peter, Paul and Mary und Tick, Trick und Track. Das ungewöhnliche Gespann unterhält das Publikum mit Neuinterpretationen bekannter Songs mit schwäbischen Texten, eigenen Kompositionen, mehrstimmigem Gesang und Geschichten, die so unglaublich sind, dass sie nur wahr sein können. Jung, wild und schön – diese Attribute treffen zumindest auf Tina »Betty« Schlechter zu. Sie ist das personifizierte Entzücken, ihre Stimme der Anlass für schmachtende Seufzer. Ihre LaLa Buaba, Claus Lindenmayer und Olaf Nägele, sind das dekorative, musikalische und humoristische Beiwerk. Olaf »La« Nägele sieht sich als Vertreter des »New Swabism«, der die moderne Seite des Schwabenseins beleuchtet. Gemeinsam schaffen sie Großes, getreu dem Motto: »Alloi semmer spitze, aber zsamma dreimol so guat.«

Betty ond die Lala-Buaba, Fr. 13. Juni, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de