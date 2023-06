Bietigheimer Wunderland: Ein Fest für alle

Auf fünf Bühnen präsentieren sich am 21. und 22. Juli in der Bietigheimer Altstadt verschiedenste Künstler: musikalisch sorgen unter anderem Los Santos (Foto), Fuchsteufelswild, Bluesanovas, Jeden Tag Silvester oder Danceperados für unterschiedlichen Sound und abwechslungsreiche Rhythmen. Dazu präsentiert sich das Theater Lindenhof im Hof der Hillerschule, der Kölner Spielecircus gastiert mit Spielstationen und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie auf den Enzwiesen. Zusätzlich ziehen beeindruckende Walking Acts Groß und Klein in ihren Bann und am Fräuleinsbrunnen fasziniert Akrobatik und Straßenkunst das Publikum. Danke an alle Sponsoren, dies ermöglicht dieses tolle Festival bei freiem Eintritt. Die Broschüre zum Programm liegt in der Tourist-Information in den Marktplatz Arkaden in Bietigheim aus. Weitere Informationen auch unter www.bietigheim-bissingen.de.

Bietigheimer Wunderland, Fr. 21. & Sa. 22. Juli, Altstadt, Bietigheim, alle Infos: www.bietigheim-bissingen.de