Big Balls: Der Sound von AC/DC Reichenbach, 03.10.26

Let there be rock! Wenn Big Balls die Bühne betreten, wird es laut: Die fünf Musiker aus dem Süden Deutschlands haben sich ganz dem unverwechselbaren Sound von AC/DC verschrieben. Im Mittelpunkt steht Sänger Ollie »Bob« from Hagen, der stimmlich den Bogen zwischen Bon Scott und Brian Johnson spannt. Unterstützt wird er von vier erfahrenen Live-Musikern. Big Balls gilt als eine der besten AC/DC-Tribute-Bands Süddeutschlands. Mit großer musikalischer Nähe zum Original und jeder Menge Energie verwandelt die Formation Bühnen in eine Rock’n’Roll-Arena. Ihr Programm verspricht druckvolle Gitarrenriffs, treibende Rhythmen und die großen AC/DC-Klassiker. Wer Rock’n’Roll mit voller Wucht erleben will, kommt bei Big Balls auf seine Kosten.

Big Balls Sa. 3. Oktober, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de