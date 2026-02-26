Big Energy Band, 20.03.26

Die Big Energy Band der Musikschule Geislingen präsentiert ein energiegeladenes Programm aus Filmmusik, Pop und Jazz. Klassiker wie »Lady Madonna« bringen die Füße zum Wippen, während James-Bond-Melodien für wohlige Gänsehaut sorgen. Auch die Blues Brothers mischen mit und zaubern dem Publikum garantiert das eine oder andere Lächeln ins Gesicht. Mitreißend ist es, den jungen Solistinnen und Solisten beim Musizieren zuzusehen, und Sängerin Selina Cannatella überzeugt mit ihrer kraftvollen und wandlungsfähigen Stimme. Die Band bleibt topfit dank regelmäßiger Proben und einem intensiven Proben-Wochenende in Lindau am Bodensee.

Big Energy Band, Fr. 20. März, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com