Big/Balls in Reichenbach, 03.10.26

Der knochentrockene Rock’n’Roll von AC/DC ist die gemeinsame Leidenschaft von Big/Balls. Die fünf Musiker aus dem Süden Deutschlands bringen den Sound der australischen Hardrock-Legenden mit beeindruckender Authentizität auf die Bühne. Frontmann Ollie »Bob« from Hagen meistert dabei den Spagat zwischen der rauen Stimme des verstorbenen Bon Scott und dem kraftvollen Gesang von Brian Johnson. An seiner Seite stehen vier erfahrene Musiker mit jahrzehntelanger Live-Erfahrung. Big/Balls gilt bei Fans, Veranstaltern und Presse als eine der besten AC/DC-Tribute-Bands Süddeutschlands. Mit großer musikalischer Präzision entfesselt die Band ein echtes Rock’n’Roll-Gewitter.

Big/Balls, Sa. 3. Oktober, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de