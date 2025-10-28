Big/Balls: Die ultimative AC/DC-Tribute-Explosion, 07.11.25

Der knochentrockene Bad-Boy-Boogie von AC/DC ist die gemeinsame Leidenschaft der fünf Jungs aus dem wilden Süden. Rund um Ausnahmesänger Ollie (Bob) aus Hagen – der den Spagat zwischen dem unvergessenen Bon Scott und dem energiegeladenen Brian Johnson meisterhaft beherrscht – vereinen sich vier gestandene Musiker mit jahrzehntelanger Live-Erfahrung zu einer kraftvollen Einheit. Big/Balls wird von Veranstaltern, Fans und der Presse als eine der besten AC/DC-Tribute-Bands gefeiert – und das völlig zu Recht: Mit einer verblüffenden Nähe zum Original zünden sie live ein explosives Rock’n’Roll-Gewitter, das selbst hartgesottene Fans sprachlos zurücklässt. Sie verwandeln jede Bühne in eine pulsierende Groove-Oase, jede Halle in einen brodelnden Hexenkessel. Wenn Big/Balls loslegen, bleibt kein Zweifel daran, dass hier echte Rockgeschichte weiterlebt.

Big/Balls, Fr. 7. November, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de