Bigband Schwäbisch Hall: Time of my Life, 28.03.26

Die Bigband Schwäbisch Hall kehrt zurück in die Fassfabrik – und knüpft damit an eine Erfolgsserie an, die zuletzt im Neuen Globe Schwäbisch Hall ­eindrucksvoll bestätigt wurde. Das ausverkaufte Konzert und die begeisterten Reaktionen des ­Publikums haben gezeigt, welche Strahlkraft das ­Ensemble inzwischen in der Region entwickelt hat. Nun folgt der nächste musikalische Höhepunkt – mit einem Abend, der ganz im Zeichen von Energie, Nostalgie und ausgelassener Partystimmung steht.

Unter dem Motto »Time of my Life« nimmt die Bigband ihr Publikum mit auf eine Reise in die 80er- und 90er-Jahre. Boybands, Girlgroups, Neue ­Deutsche Welle, Garage Rock und internationale Chartstürmer prägen das Programm – musikalische Meilensteine zweier Jahrzehnte, die bis heute für volle Tanzflächen und kollektive Erinnerungs-­momente stehen. Viele der bekannten Titel erklingen dabei in überraschenden Bigband-Versionen: kraftvolle Bläsersätze, treibende Rhythmen und ­dynamische Grooves verleihen den Songs ein neues Klanggewand und verbinden Nostalgie mit zeitgemäßer Energie. Musikalischer Leiter Felix Meyerle formt aus dem Ensemble einen geschlossenen, energiegeladenen Klangkörper, der Präzision, Spielfreude und musikalische Vielfalt miteinander verbindet. Anders als beim gefeierten Konzert im Neuen Globe mit der international gefragten Sängerin Nathalie Dorra steht dieses Mal ein hochkarätiges Gesangsensemble aus der Region auf der Bühne: Mareike Ferreiro, Aylin Kipar, Jake Voth und Rodrigo de Lima Gonçalves prägen den Abend mit Ausdrucksstärke, stimmlicher Bandbreite und starker Bühnenpräsenz. Ihre Interpretationen ­geben den bekannten Hits Charakter, Tiefe und neue Dynamik und sorgen für stilistische Abwechslung im Programm.

Den Abend eröffnet die GLC Big Band mit ihrem Programm »Ain’t Nobody Like Us«. Die freundschaftliche Verbindung beider Formationen spiegelt sich dabei nicht nur in der gemeinsamen Bühne, sondern auch im musikalischen Geist des Abends wider: getragen von gegenseitiger Wertschätzung, gemeinsamer Leidenschaft für Bigband-Sound und spürbarer Verbundenheit innerhalb der regionalen Musikszene. Ein Konzertabend, der musikalische Qualität, Atmosphäre und Partystimmung verbindet – und zeigt, wie modern, vielseitig und kraftvoll Bigband heute klingen kann. Das war, das ist, das wird – »the Time of my Life«.

Bigband Schwäbisch Hall: Time of my Life, Sa. 28. März, 19 Uhr, Fassfabrik, Schwäbisch Hall, www.bigband-sha.de