Die Stuttgarter Rolling Stones Tribute Band »Bigger Bang« gilt als eine der authentischsten Formationen ihrer Art in Deutschland. Musikalisch wie optisch kommen die Musiker dem Original verblüffend nahe und lassen das unverwechselbare Stones-Feeling auf der Bühne lebendig werden. Im Mittelpunkt steht Frontmann Uli Heinzle, der seinem großen Vorbild Mick Jagger nicht nur stimmlich, sondern auch in Ausstrahlung und Bühnenpräsenz beeindruckend nahekommt. Das Publikum erwartet ein energiegeladenes Feuerwerk aus den größten Hits der Rolling Stones von den legendären Songs der 60er-Jahre bis zu den Klassikern der Gegenwart.

Bigger Bang, Do. 3. September, 18.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de