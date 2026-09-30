Bill Stewart Trio in Stuttgart, 28.10.26

Das Bill Stewart Trio zählt zu den markanten Formationen des zeitgenössischen Jazz. Schlagzeuger Bill Stewart, Bassist Larry Grenadier und Saxofonist Walter Smith III verbinden jahrzehntelange Erfahrung mit spontaner Interaktion und musikalischer Offenheit. Stewart und Grenadier arbeiten seit vielen Jahren zusammen, unter anderem mit Pat Metheny und John Scofield. Mit Smith III entwickelte sich aus einer Zusammenarbeit im Studio schnell eine feste künstlerische Verbindung. Alle drei Musiker gehören zu den etablierten Stimmen des modernen Jazz. Ihr Zusammenspiel lebt von virtuoser Technik, tiefem musikalischem Verständnis und der Freiheit zur Improvisation.

Bill Stewart Trio, Mi. 28. Oktober, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de