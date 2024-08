Bitch Fest: Empowerment trifft Entertainment am 7. September

Die Premiere des BitchFests rückt näher. Am 7. September ist es so weit: Female Empowerment, persönliche Entwicklung und jede Menge Spaß sind die drei Kernpunkte des neuen Festivals. Wo genau der Schwerpunkt liegt, können sich die Gäste selbst aussuchen. Denn das vielfältige Programm bietet die Möglichkeit, sich einfach selbst einen flexiblen Ablaufplan der Angebote vor Ort zusammenzustellen. Dabei bieten insgesamt drei Workshop Hubs auf dem Gelände des Stadtpalais Stuttgart jede Menge spannende Optionen. Die Bandbreite der Workshops reicht von bunten Schlüsselanhängern über Dip Diye Kerzen bis hin zum Ponyschneiden. Das Entertainment darf an diesem Tag natürlich nicht zu kurz kommen. Auf der Bühne sorgen fantastische Acts wie Sängerin Kim Hoss für gute Laune und es gibt viele interessante Vorträge zum Beispiel von Autorin und Unternehmerin Sandra Wurster (Foto).

Bitch Fest Stuttgart, Sa. 7. September, 10 bis 22 Uhr, StadtPalais Stuttgart, bitchfest.de