Biyon Kattilathu, 18.05.26

»Eine Reise zum Glück« ist das neue Live-Programm von Biyon Kattilathu und verbindet Unterhaltung mit Inspiration. Mit einer Mischung aus Humor, persönlichen Gedanken und motivierenden Impulsen nimmt er das Publikum mit auf eine Reise zu sich selbst. Dabei geht es nicht nur um Lachen, sondern auch um Themen wie Dankbarkeit, Achtsamkeit und innere Zufriedenheit.Die Show lädt dazu ein, den Alltag zu hinterfragen und neue Perspektiven zu entdecken. Zwischen leichten Momenten und tiefgehenden Einsichten entsteht ein Erlebnis, das berührt und zum Nachdenken anregt. Am Ende bleibt mehr als nur gute Laune.

Biyon Kattilathu, Mo. 18. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Reutlingen, stadthalle-reutlingen.de