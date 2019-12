Black Gospel Angels

Inspirierend und Spirituell

Die Black Gospel Angels gehören zu den besten Gospel-Chören der Welt. Angeführt von Rose Watson und Queen Yahana begeistern sie seit Jahren ein Millionenpublikum, selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Familie sollen zu ihren Fans gehören. Was diesen Chor so besonders macht, sind die A-Capella-Lieder in unnachahmlichen Arrangements mit dem warmen, harmonischen Blending der Stimmen. Die warmen Stimmen der Sängerinnen und Sänger nehmen die Zuhörer an die Hand ung nehmen sie mit auf eine spirituelle Reise, in der sie den Glauben an Gott, ihre Gebete und ihre Musik zu einem mitreißenden Gesamtkunstwerk vereinen: Mal nachdenkliches Insich-gehen mit leisen Klängen, mal lautes Fürbitten mit rhythmischem Klatschen, aber immer inspirierend und positiv.

Black Gospel Angels, Do. 13. Februar, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn