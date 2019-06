Blacksheep Festival 2019

× Erweitern Mando Diao Mando Diao

Niedeckens BAP, Albert Hammond, Max Mutzke & Monopunk und Doro, Ten Years After, Reckless Kelly und Mando Diao: Das sind die Highlights des blacksheep Festivals, das von 27. Juni bis 29. Juni zum sechsten Mal rund ums Bonfelder Schloss stattfindet.

Treu dem Festival-Motto treffen in Bonfeld wieder »Talente auf Legenden«. An drei Tagen entfaltet sich auf drei Bühnen ein abwechslungsreiches Programm: Die besten deutschen Künstler geben sich mit internationale Pop- und Rockgrößen die Klinke in die Hand. Die musikalische Bandbreite erstreckt sich dieses Jahr von Rock und Pop über gefühlvolles Metal und Soul bis hin zu Country, Americana und Folkrock. sob

6. blacksheep Festival, Do. 27. bis Sa. 29. JuniSchlosshof und Schlosspark, Bonfeld www.blacksheep-kultur.de

MORITZ verlost 2x2 Tickets für Samstag und Sonntag. www.moritz.de/Verlosungen