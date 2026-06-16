BLB Freilichtaufführungen in Eberbach (26.6.26)

Doppelter Genuss für Theaterfans: Am 26. Juni bringt die Badische Landesbühne mit »Rotkäppchen und Herr Wolff« sowie »Molière – Der eingebildete Tote« gleich zwei Stücke auf die Freilichtbühne auf dem Leopoldsplatz in Eberbach.

Expand Foto: Sonja Ramm

Panik im Märchenwald. Herr Wolff ist aufgetaucht. Aus dem finsteren, gefährlichen Dunkelwald. Die Einwohner*innen des Märchenwalds fürchten sich gewaltig vor diesem Fremden. Und jetzt sind auch noch die sieben Geißlein verschwunden. Ob sie wirklich nur im Urlaub sind? Das Junge Theater der Badischen Landesbühne bringt Sergej Gößners moderne Märchenadaption des bekannten Volksmärchens auf die Freilichtbühne in Eberbach. Auf dem Leopoldsplatz ist das Stück für alle ab 6 Jahren am Freitag, 26. Juni, um 17 Uhr zu erleben.

Frau Eberle, Herr Kleinlich und der Jäger wollen Herrn Wolff nicht in ihrem Wald haben. Nur Rotkäppchen hat keine Angst. Sie fragt, ob man nicht erst einmal mit ihm sprechen sollte, bevor man ihn verurteilt. Denn was, wenn Herr Wolff nicht böse, sondern einsam ist. Auf dem Weg zur Großmutter lernt sie Herrn Wolff als einen charmanten Mann mit Zylinder und Schal kennen – und er ist gar nicht so furchteinflößend, wie alle immer sagen. Sergej Gößner stellt mit Rotkäppchen und Herr Wolff das bekannte Märchen sowie die Vorurteile „dem Fremden“ gegenüber auf den Kopf und zeigt, dass der altbewährte Weg nicht immer der richtige ist.

Mit: Annamae Endtinger, Michaela Finkbeiner, Kim Vanessa Földing, Jonathan Parr, Simon Wenigerkind

Inszenierung: Linda Bockmeyer

Bühne und Kostüm: Christian Robert Müller

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Freitag, 26. Juni 2026, 17 Uhr, Freilichtaufführung

Eberbach, Leopoldsplatz, (Bei schlechter Witterung: Stadthalle)

Im Theater wird nicht wirklich gestorben. Aber was, wenn doch? Tot steht Molière auf der Bühne und glaubt, noch zu leben. Eine Molière-Komödie über Molière. Molière – Der eingebildete Tote ist am Freitag, 26. Juni 2026, als Freilichtaufführung um 20 Uhr auf dem Leopoldsplatz in Eberbach zu sehen.

Wenn im Theater der Vorhang fällt, stehen alle Toten zum Applaus wieder auf. Doch eine Theaterlegende besagt, Molière sei bei einer Aufführung auf der Bühne verstorben. Rund um diese Anekdote hat Nona Fernández eine Komödie gebaut. Als eingebildeter Kranker stellt sich Molière im Stück tot. Doch als er im Spiel aufstehen soll – geschieht nichts. Er ist wirklich tot. Kurz darauf erwacht Molière als lebendiger Toter und glaubt nicht, dass er gestorben ist. Als ein intriganter Mäzen seine Theatertruppe übernehmen will, wehrt Molières Geist sich mit allen ihm möglichen Mitteln. Molière – Der eingebildete Tote ist ein Stück, das alles beinhaltet, was auch eine Komödie von Molière auszeichnet: Menschliches, Allzumenschliches, Täuschungen und Slapstick.

Mit: Martin Behlert, Laura Brettschneider, Madeline Hartig, Cornelia Heilmann, Thilo Langer, Michael Johannes Mayer, Evelyn Nagel, Frank Sieber

Inszenierung: Jule Kracht

Bühne und Kostüm: Christian Robert Müller

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Freitag, 26. Juni 2026, 20 Uhr, Freilichtaufführung (bitte die geänderte Uhrzeit beachten)

Eberbach, Leopoldsplatz, (Bei schlechter Witterung: Stadthalle)

Kartenvorverkauf:

Tourist-Info im Rathaus, Leopoldsplatz 1, 69412 Eberbach,

Telefon: 06271/87242, E-Mail: tourismus@eberbach.de, www.reservix.de