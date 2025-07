Blechreiz Brassquintett, 02.08.25

Das österreischische Quintett besteht aus fünf kreativen, jungen ­Talenten, die sich mit viel Humor und Feingefühl an die Grenzen der Kammermusik herantasten. Der Gedanke, dass Musik jeder Art ­berührend und mitreißend sein kann und dass es nicht das Genre, ­sondern vielmehr die Emotion ist, beeinflusst ihre Konzerte. Von Klassik über selbst komponierte Werke, Kabarett- und Gesangsnummern, Crossover-Stücken fast bis hin zum Schlager verpacken sie die ­verschiedensten Stile – trotzdem oder gerade deshalb – zu einem verblüffend-stimmigen Konzertabend. Das reicht dann bei ihrem Best-of-Programm von Mozart bis Wagner und von Cab Calloway bis Stevie Wonder und Queen. Doch nicht nur die Stile werden durchgemischt, auch die Instrumente: Klavier, Gitarre, Akkordeon, Cajon & Co. sind auch dabei.

Sa. 2. August, 18 Uhr, Schlosshof Pfedelbach, www.hohenloher-kultursommer.de