Blechschaden zündet einen Melodien-Cocktail, 21.02.26

Seit über 40 Jahren steht Blechschaden für musikalische Spitzenklasse mit Humor. Als weltweit bekannte »Spaßfraktion« der Münchner Philharmoniker verbindet das Ensemble höchste Virtuosität mit unkonventioneller Unterhaltung und hebt die Grenzen zwischen E- und U-Musik spielerisch auf. Ob Klassik, Oper, Musical, Pop oder bayerische Märsche, alles wird mit Witz, Können und originellen Arrangements präsentiert. Auch im Tourprogramm 2026 entsteht ein unterhaltsamer Genre-Mix, begleitet von urkomischen Moderationen, besonders durch Leiter Bob Ross. Für Blechschaden steht immer eines im Mittelpunkt: dem Publikum Freude an der Musik zu bereiten.

Blechschaden, Sa. 21. Februar, 20 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg, stuttgart-live.de