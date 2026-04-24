Blick hinter die Kulissen der Frankenfestspiele Röttingen

Der Blick aus ihrem Bürofenster unter der Rathausuhr ist ein Traum – Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Im Vordergrund der historische Marktplatz, dahinter die Burg Brattenstein und die Weinberge des »Röttinger Feuersteins«. Eine Umgebung, die Susann Guttmann bei der Erfüllung ihrer vielfältigen kreativen und fordernden Aufgaben unterstützt. Seit zehn Jahren leitet die Wahl-Röttingerin das Künstlerische Betriebsbüro der Frankenfestspiele. Die Vorbereitungen für die aktuelle Spielzeit laufen auf Hochtouren, denn um die Besucher in den Sommermonaten mit hochkarätigem Theater zu begeistern, müssen weit im Vorfeld viele Rädchen ineinandergreifen.

»Nach den Festspielen ist vor den Festspielen«, bringt es Susann Guttmann auf den Punkt. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, sie bildet die Schnittstelle zwischen Intendant Lars Wernecke, der Leiterin des Jungen Theaters Frederike Faust, Bürgermeister Steffen Romstöck als Vertreter der Veranstalterin Stadt Röttingen, den Künstlern und allen Gewerken, die die Aufführungen im Hof der Burg Brattenstein möglich machen. Kommunikation und Flexibilität sind ihre Schlüssel, um für alle Probleme mit großem Engagement und Spaß eine Lösung zu finden. »Hier ist alles anders als an festen Häusern, wo es für jeden Bereich einen Verantwortlichen gibt«, beschreibt Susann Guttmann. In Röttingen sei die Teamleistung ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Expand Foto: Kristin Dierolf Ein Quell der Inspiration: Susann Guttmann genießt den Ausblick ausihrem Bürofenster stets aufs Neue.

Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler ­kommen immer wieder in den Sommermonaten in die kleine Festspielstadt an der Romantischen ­Straße. »Es ist für sie eine Mischung aus Entspannung in wunderbarer Natur und ihrem künstlerischen Wirken auf der Bühne eines außergewöhnlichen Freilichttheaters mit ganz eigenem Charme«, weiß Susann Guttmann aus vielen Gesprächen. Für die Gastspieldauer leben die Darstellerinnen und Darsteller in der »Stadt der Sonnenuhren«. Dafür die Unterkünfte zu finden, gehöre zu den eher schwierigeren Aufgaben, denn das Angebot sei vor Ort eher überschaubar. Umliegende Gemeinden seien ohne Auto kaum zu erreichen. Doch das ­hätten viele Ensemblemitglieder nicht, da sie ein solches in ihren großstädtischen Wirkungskreisen nicht benötigten.

Susann Guttmann wird auch in dieser Spielzeit möglichst jeden Wunsch erfüllen. Sie freut sich zusammen mit dem gesamten Team um Intendant Lars Wernecke auf unterhaltsame Abende im Hof der Burg Brattenstein mit der Theaterversion von ­Agatha Christies »Mord im Orientexpress«, der schwungvollen Revue-Operette »Frau Luna«, der Musical-Comedy »Non(n)sens« und dem Festspiel-Cocktail. Für große Begeisterung sorgen auch die großartigen Vorstellungen des Jungen Theaters und das Wiedersehen mit dem Erfolgs-Kindermusical »Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete«.

Spielzeit 2026

Mord im Orientexpress, ab 18. Juni

Frau Luna, ab 2. Juli

Non(n)sens, ab 16. Juli

Festspielcocktail, 26. Juli

Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete, ab 22. Mai

Robin Hood junior – Das Abenteuermusical, ab 8. Mai

Pippi Langstrumpf, ab 17. Mai

Das große Konzert des jungen Theaters, 21. Juni

Tickets und weitere Infos unter www.frankenfestspiele.de