»Blockbuster-Qualität« bei den Kreuzgangspielen: Interview mit Johannes Kaetzler

Seit fast 20 Jahren leitet Johannes Kaetzler die Feuchtwanger Kreuzgangspiele. Im Gespräch verrät er, was die rund 50.000 Besucher in der kommenden Saison erwartet. Das Interview führte Andreas Kunkel.

Sie bringen eine neue Fassung von »Der große Gatsby« auf die Bühne. Was macht den Stoff ­heute so aktuell?

Der große Gatsby erzählt von dem geheimnisvollen Millionär Jay Gatsby, der in den 1920er-Jahren auf Long Island prunkvolle Feste veranstaltet, um seine verlorene Liebe zurückzugewinnen. Es ist eine Geschichte über eine tiefe Sehnsucht – über einen Mann, der sich eine Biografie wie eine Bühne baut und glaubt, er könne damit Zeit und Verlust überlisten.

Der Autor F. Scott Fitzgerald hatte eine hohe visionäre Begabung …

… und gleichzeitig war er ein zutiefst leidender Mensch. So liefert er uns einen großartigen Stoff, in dem verschiedene Bedeutungsebenen verpackt sind, ohne anstrengend zu werden für das ­Publikum. Der Roman ist ein Spiegel der aktuellen politischen Wirklichkeit. Er will zeigen, dass wir nicht blind auf das Alte zurückgehen dürfen, sondern die Erfahrung des Erlebten nutzen müssen, um daraus Neues zu entwickeln.

Das zweite große Stück der Saison ist Carlo ­Goldonis »Der Diener zweier Herren«.

Expand Foto: Andreas Kunkel Johannes Kaetzler, Intendant der Kreuzgangspiele

Das Stück ist ein atemberaubendes Verwechslungsspiel: Der Diener Truffaldino versucht darin, gleichzeitig zwei Herren zu dienen, ohne dass sie voneinander wissen. Geleitet von Hunger und Überlebensinstinkt jongliert er Termine, Botschaften, Geld und Identitäten, immer kurz vor dem ­Auffliegen. Parallel dazu erleben die Zuschauer ein faszinierendes Liebes- und Intrigengeflecht: ­Verlobungen, heimliche Absichten und Eifersucht. Das wird sehr berührend sein und sehr komisch ­zugleich.

Was muss eine Saison im Kreuzgang leisten, ­damit sie Stammgäste begeistert und zugleich neue Besuchergruppen neugierig macht?

Eine Saison im Kreuzgang muss ästhetisch offen und zugleich emotional bewegend sein. Dann entstehen Abende, die Stammgäste wiederkommen lassen und neue Besucher neugierig machen. Die Kreuzgang-Bühne bedeutet für mich auch stets großes Kino: Was wir hier erschaffen, muss Blockbuster-Qualität haben. Und das heißt, groß erzählte Geschichten zu unterstützen durch Feuer- und Soundeffekte und durch ein spektakuläres Lichtdesign.

Die Kreuzgangspiele 2026 beginnen am 9. Mai und enden am 16. August 2026.

Alle Stücke und Termine sowie Karten gibt es unter Telefon 09852 90444 und auf www.kreuzgangspiele.de