Großes Kopfkino ganz ohne Leinwand: Das österreichische Kabarettduo BlöZinger begeistert mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Schauspiel, Humor und Fantasie. In ihrem mittlerweile zehnten Bühnenprogramm »Das Ziel ist im Weg« verwandeln Robert Blöchl und Roland Penzinger mit minimalen Requisiten und maximaler Kreativität die Bühne in eine lebendige Filmwelt. Mit viel Wortwitz und ihrem unverwechselbaren Schmäh erzählen sie Geschichten rund um die Suche nach der eigenen Mitte und stellen dabei die Frage, wo diese Suche beginnt. Für ihre Kleinkunst wurden BlöZinger mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt 2026 mit Publikumspreis beim »Stuttgarter Besen«.

BlöZinger, Sa. 12. Dezember, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de