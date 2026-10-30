Bluegrass Cash & Kikki Gerón in Geislingen, 20.11.26

Bluegrass trifft auf Country-Legende: Die vier Musiker von Bluegrass Cash aus Köln interpretieren die Songs von Johnny Cash im traditionellen Bluegrass-Stil und erweisen einem der größten Musiker der Geschichte ihre Reverenz. Mit Banjo, Mandoline, Fiddle, Gitarre und Kontrabass verleihen sie den bekannten Klassikern einen frischen, akustischen Charakter. Stampfende Rhythmen, virtuose Soli und mehrstimmiger Gesang prägen den Sound der Band. Sängerin und Schauspielerin Kikki Gerón übernimmt dabei den Part von June Carter, die Johnny Cash bei vielen Auftritten begleitete. Mit spürbarer Leidenschaft führt das Ensemble durch das musikalische Erbe des »Man in Black«.

Bluegrass Cash & Kikki Gerón, Fr. 20. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com