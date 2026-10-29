Bob Dylan in Stuttgart, 20.11.26

Bob Dylan zählt zu den einflussreichsten Musikern der Pop- und Rockgeschichte. Mit Songs wie »Blowin’ in the Wind«, oder »Knockin’ on Heaven’s Door« prägte der US-amerikanische Singer-Songwriter Generationen. Seine Mischung aus Folk, Blues, Country und Rock sowie seine poetischen Texte machten ihn zur Ausnahmeerscheinung. Auch im hohen Alter bleibt der Künstler kreativ. So ist sein im vergangenen Jahr erschienenes Album »The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963« eine Sammlung aus seinen frühen Jahren. Seine Shows finden ohne Smartphones und Kameras statt, damit das Publikum die Musik möglichst unmittelbar erleben kann.

Bob Dylan, Fr. 20. November, 19 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, stuttgart-live.de