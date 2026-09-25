Bodo Wartke, 02.10.26

»Abera Kadabera!«: In seinem siebten Klavierkabarettprogramm verbindet Bodo Wartke virtuoses Klavierspiel, feinen Sprachwitz und überraschende Reime zu einem Abend voller Leichtigkeit und Tiefgang. Als Entertainer, Poet und Geschichtenerzähler verwandelt er scheinbar alltägliche Begebenheiten in Lieder, Gedichte und pointierte Geschichten. Wartke spielt virtuos mit der deutschen Sprache, entdeckt verborgene Wortschätze und macht aus Zungenbrechern anarchische Kurzgeschichten. Musikalisch reicht sein Spektrum von Pop und Rock’n’Roll bis zur Klassik und Zwölftonmusik. Dabei wird Sprache selbst zum Rhythmus.

Bodo Wartke, Fr. 2. Oktober, 20 Uhr, Congress Centrum, Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, provinztour.com