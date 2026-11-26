»Abera Kadabera!« – mit sprachlicher Präzision, musikalischer Vielfalt und einem besonderen Gespür für die Absurditäten des Alltags führt Bodo Wartke durch sein siebtes Klavierkabarettprogramm. In »Wunderpunkt« verbindet der Entertainer und Poet unterhaltsames Musikkabarett mit wortakrobatischem Zungenbrecher-Slam und stellt dem Gewohnten neue Perspektiven, Humor und Leichtigkeit entgegen. Dabei verwandelt Wartke alltägliche Beobachtungen in überraschende Geschichten. Ein Drucker gerät in eine Identitätskrise und bekannte Zungenbrecher entwickeln sich zu gerappten Gedichten und anarchischen Kurzgeschichten.

Do. 10. Dezember, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn

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