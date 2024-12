Bodo Wartke in Schwäbisch Gmünd

Auch in seinem kommenden Klavierkabarett-Programm, das im Dezember 2024 Premiere feiert, wird Bodo Wartke augenzwinkernd und mit hoher Reimfrequenz auf die Welt und ihre vielfältigen Themen blicken. Sich am Flügel begleitend, präsentiert der Klavierkabarettist seine poetischen Geschichten und philosophischen Beobachtungen ebenso wie seine erfolgreichen Zungenbrecher. Ein Konzertabend, nah, unterhaltsam und persönlich, eben Bodo Wartke! Das Publikum schätzt Bodo Wartke als Chansonnier und virtuosen Pianisten ebenso wie als wandlungsfähigen Schauspieler und charmanten Conférencier. Gewitzt in Wort und Ton scheut der Klavierkabarettist auch vor kontroversen Themen nicht zurück. Bodo Wartkes 7. Klavierkabarettprogramm feiert am 5. Dezember im Berliner Admiralspalast Premiere vvor er sich auf Tour durch Deutschland begibt.

Fr. 13. Dezember, 20 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd,

www.provinztour.com