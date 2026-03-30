Boi Eden, 18.04.26

Das Boi Eden Projekt steht für detailverliebte, interdisziplinäre Kunst an der Schnittstelle von Hip-Hop, Musik und visueller Gestaltung. Im Zentrum steht Eden, der als Produzent, Instrumentalist, Sänger, Rapper, Videodirector und Designer gleichermaßen agiert. Gemeinsam mit seinem festen Team, bestehend aus Rick und Lucy, erschafft er eine vielschichtige künstlerische Welt, in der alle Elemente ineinandergreifen. Musik, Bildsprache und Ästhetik verschmelzen zu einem einheitlichen Gesamtgefühl, das bewusst gestaltet und kuratiert ist. Das Boi Eden Projekt versteht sich dabei nicht nur als musikalisches Vorhaben, sondern als ganzheitliche Erfahrung für Liebhaber moderner Hip-Hop-Kultur. Red

Boi Eden, Sa. 18. April, 19 Uhr, Kollektiv K, Aalen, kollektiv-k.net