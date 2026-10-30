Bounce in Reichenbach, 07.11.26

Seit 2001 begeistert Bounce als Bon-Jovi-Tributeband das Publikum in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Mit rund 80 Konzerten jährlich zählt die Formation zu den meistgebuchten Tribute-Acts Europas. Im Rahmen ihrer aktuellen Tour feiert die Band ihr 25-jähriges Bestehen. Frontmann Oliver Henrich überzeugt mit seiner außergewöhnlichen Stimme und energiegeladenenen Bühnenpräsenz. 2020 erreichte er bei »The Voice of Germany« den zweiten Platz. Die rund zweieinhalbstündige Show vereint die größten Bon-Jovi-Hits mit musikalischen Überraschungen. Originalinstrumente und die detailgetreue Performance der fünf Musiker sorgen für ein Konzerterlebnis, das dem Sound der Rocklegenden nahekommt.

Bounce, Sa. 7. November, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de