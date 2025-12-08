Bounce: Bon-Jovi-Hits live und authentisch, 20.12.25

Seit 2001 begeistert Bounce – inzwischen fast 25 Jahre – mit unzähligen Auftritten in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Mit rund 80 Konzerten pro Jahr ist die Band die meistgebuchte Bon-Jovi-Tributeband Europas und gilt unter Insidern als die authentischste. Frontmann Oliver Henrich überzeugt mit außergewöhnlicher Stimme und mitreißender Bühnenpräsenz. 2020 erreichte er bei »The Voice of Germany« den zweiten Platz im Finale. Einen weiteren Höhepunkt erzielte die Band 2024 bei der Sat.1-Show »The Tribute«, wo Bounce im Wettstreit um die »beste Tributeband Deutschlands« ebenfalls den zweiten Platz belegte. Die aktuelle »Have a Nice Day Tour 2025« führt die Band quer durch die Republik. In der Show präsentieren Bounce die größten Hits von Bon Jovi sowie ausgewählte Perlen, unterstützt von Originalinstrumenten.

Bounce, Sa. 20. Dezember, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de