Boys in Black: Das etwas andere Vokalensemble, 18.10.25

Am 18. Oktober 2025 treten die Boys in Black in Blaufelden auf. Bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte, charmanten Überleitungen und einzigartigen Interpretationen sind die sechs jungen Sänger aus dem Haller Raum längst kein Geheimtipp mehr: In den vergangenen Jahren haben sie unter anderem den Neubausaal in Schwäbisch Hall restlos gefüllt und ihr Publikum mit Witz, Charme und musikalischer Präzision begeistert. Seit ihrer Gründung 2011 stehen die Boys in Black für frischen, modernen Ensembleklang, überraschende Arrangements und eine Show, die weit über klassisches Chorsingen hinausgeht. Ob Pop, Rock oder eigene Kompositionen – die Mischung aus Humor, Entertainment und stimmlicher Qualität macht jeden Auftritt zu einem Erlebnis.

Sa. 18. Oktober, 20.15 Uhr, Mehrzweckhalle, Blaufelden, www.blaufelden.de