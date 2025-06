Brass’n Beats vom Power-Orchester Herr Meyer, 15.08.25

Energiegeladen, bunt und mitreißend – das zehnköpfige Power-Orchester Herr Meyer bringt mit Brass’n Beats und tanzbaren Rhythmen jede Bühne zum Beben. Die vielseitige Band kombiniert Funky Pop ‚N‘ Roll und Karibik Beats zu einem einzigartigen Sound. Drums, Percussion, Bass, Gitarre und Keys bilden das pulsierende Fundament für die kraftvollen Brasslines der »Happy Horns« und den markanten Gesang der charismatischen Frontliner Estera und Felix. »Herr Meyer«, das steht für Beats und Vibrations aus dem Bauch direkt in die Beine des Publikums. Musik, die mitreißt und nachklingt und garantiert für wirklich gute Stimmung sorgt. Am 15. August wird die Sax Tonfabrik in Aalen zum pulsierenden Zentrum für Brass’n Beats: Herr Meyer bringt ab 21 Uhr geballte Energie auf die Bühne. Ein Live-Erlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Herr Meyer, Fr. 15. August, 21 Uhr, Sax Tonfabrik, Aalen, www.tonfabrik-aalen.com