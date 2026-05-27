Brass in the Church: Klanggeschichten mit Classic Brass, 28.06.26

Zum ersten Mal wird Classic Brass in Forchtenberg gastieren, in der Evangelischen St. Michaelskirche im Rahmen der Reihe »Brass in the Church«. Das Blechbläserensemble gehört zu den renommiertesten Klangkörpern seines Fachs und begeistert weltweit Musikfreunde mit seinem charakteristischen Sound und einem Repertoire von beeindruckender stilistischer Bandbreite. Das »Brass in the Ruins«-Team folgt der Tradition, auch in den Jahren, in denen das bekannte Festival ­pausiert, exzellente Blechbläsermusik in die Sophie-Scholl-Stadt zu ­holen.

Mit seinen »Klanggeschichten« lädt Classic Brass das Publikum zu einer eindrucksvollen Reise durch fünf Jahrhunderte Musikgeschichte ein. Vom kunstvollen Glanz des Barocks über die emotionale Tiefe der ­Romantik bis hin zu ausdrucksstarker Musik der Moderne entfalten die fünf Blechbläser ein farbenreiches Klangspektrum – virtuos, stil-­bewusst und mitreißend. Jedes Werk erzählt seine eigene Geschichte: mal festlich und majestätisch, mal zart und kontemplativ, mal voller rhythmischer Energie. In der besonderen Besetzung von Classic Brass entfalten vertraute Meisterwerke ebenso wie unerwartete Raritäten einen frischen, faszinierenden Klangcharakter. Das Blechbläser-­quintett, bekannt für musikalisch höchsten Anspruch und charmante Moderation, schlägt mit »Klanggeschichten« eine Brücke zwischen den Epochen – und zeigt, wie lebendig und berührend Musik sein kann, wenn sie nicht nur gespielt, sondern »erzählt« wird. Ein ­Konzerterlebnis für Liebhaber klassischer Musik und Freunde klangvoller ­Entdeckungen – zeitlos schön und voller musikalischer Erzählkraft. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Jedoch wird um einen angemessenen Beitrag zur ­Deckung der Kosten gebeten. wol

So. 28. Juni, 18 Uhr, Ev. St. Michaelskirche, Forchtenberg, www.brass-in-the-ruins.de