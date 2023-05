Burgruine Forchtenberg: Brass in the Ruins 2023

Am 15. Juli wird auf der Burgruine Forchtenberg wieder Blechblasmusik vom Feinsten geboten. Das bekannte Festival Brass in the Ruins lädt zu einem Abend funkelnden Blechs. Es ist wie immer ein spannender Mix lokaler, regionaler und internationaler Künstler in dem einzigartigen Ambiente hoch über dem Kochertal: Mit Heimvorteil dabei ist der Posaunenchor Niedernhall-Forchtenberg. Young Brass Stuttgart gibt ein klingendes Beispiel, dass auch der Nachwuchs groß aufspielen kann. Elisabeth Fessler (Trompete) und Cristian Ganicenco (Posaune) gehen als FG Brass mit ihren »Loop the Classics« neue Wege. Hohen-

lohe Brass setzt seine »Nordlichter« blechbläserisch in Szene. In den Pausen spielen FraasBrass. Wie immer werden Auge und Ohr, Gaumen und Kehle verwöhnt. Karten gibt’s ab Juni in der Volksbank Hohenlohe, Filiale Forchtenberg, und unter www.cvents.eu/de. wol

Sa. 15. Juli, 18 Uhr, 10 Uhr, Burgruine Forchtenberg

74670 Forchtenberg, www.brassintheruins.de