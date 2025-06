Brass, Pop, Techno & Ska trifft bayerischen Charme, 11.07.25

LaBrassBanda stehen für eine einzigartigen Mischung aus Brass, Pop, Techno und Ska, gepaart mit bayerischem Charme und einer ordentlichen Portion Punk-Attitüde.

Was 2007 zunächst als musikalische Revolution in Bayern begann, dortige Traditionshüter erschütterte, gleichzeitig aber die Jugend zu Blechblasmusik in Scharen vor die Bühnen und in die Clubs holte, erfasste spätestens 2013 beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest die komplette Bundesrepublik. Die größten Festivalbühnen beim u.a. Southside- oder Hurricane-Festival wurden förmlich von Fans überrannt, wenn die Band um Frontmann Stefan Dettl mit ihrem mitreißenden Sound aus Brass-Pop, Hip-Hop, Punk und Techno, sogar den Nachthimmel zum Glühen brachte. Mit ihrem neuen Album »Polka Party« im Gepäck sind sie jetzt auf Tour und feiern das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Dewangen.

LaBrassBanda, Fr. 11. Juli, 20 Uhr, Festplatz bei der Wellandhalle, Dewangen, aalen-kultur.de