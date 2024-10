BrassBandBerlin am 19. Oktober in Eberbach

Am Samstag, 19. Oktober, gastiert die BrassBandBerlin um 20 Uhr in der Stadthalle Eberbach. Was das pfiffige Ensemble bei ihren Konzerten bietet, ist kein klassisches Konzert im herkömmlichen Sinne, sondern eine virtuose Mischung aus Musik, Show und Slapstick – ein musikalisches Feuerwerk eben. Von Bach bis zu den Beatles sorgen die adretten Bläsersolisten beim Publikum für gute Laune und bringen seit Jahren eine angenehme Heiterkeit in die Konzertsäle. Dabei wirkt das abwechslungsreiche Programm frisch und originell, vor allem deswegen, weil ausschließlich für die BrassBandBerlin geschriebene Arrangements erklingen.

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort Online im Eber-Ticket-Shop (www.eber-ticket-shop.de), in der Tourist-Info im Rathaus und an der Abendkasse.

Sa. 19. Oktober, Stadthalle, Eberbach, www.eberbach.de