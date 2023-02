Break Free: The Best of Queen in Tauberbischofsheim

»Break Free« ist die ultimative Queen-Tribute-Show und verfolgt das Ziel, die beeindruckenden Live-Auftritte der britischen Supergroup so originalgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Natürlich dürfen dabei die passenden Showkostüme und die Extravaganza eines Freddie Mercury nicht fehlen. Dafür haben sich die vier Musiker über Jahre bis in die kleinsten Details eingearbeitet. Herausgekommen ist eine beeindruckende Live-Show höchster Qualität, die durch mitreißende Spielfreude europaweit begeistert. wol

The Best of Queen, So. 26. März, 20 Uhr,

Stadthalle Tauberbischofsheim

www.tauberbischofsheim.de