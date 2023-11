Breakdance trifft Bach in Reutlingen

Die Flying Steps aus Berlin sind viermaliger Breakdance-Weltmeister und eine preisgekrönte Urban-Dance Company, die 1993 von Vartan Bassil & Kadir »Amigo« Memis gegründet wurde. Bis heute gehören mehr als 40 professionelle Tänzer zur Crew. Sie kreieren und produzieren jedoch nicht nur internationale Tanzshows: 2007 gründeten sie ihre Nachwuchsschmiede, die Flying Steps Academy im Herzen von Berlin. Mit mehr als 40 Lehrern und über 100 Classes ist sie die größte urbane Tanzschule Deutschlands.

Die Botschaft der »Flying Steps« war noch nie so bedeutsam wie heute: Bach und Breakdance zusammenzubringen, das ist mehr als ein geniales künstlerisches Crossover. Es ist ein Zeichen. Straßenkunst trifft Konzertsaal, Subkultur trifft Hochkultur, Schwarz trifft Weiß. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung ist diese Verbindung scheinbarer Gegensätze ein echter Glücksfall: Extreme, die sich berühren und beflügeln, statt sich zu bekämpfen. Die vierfachen Breakdance-Weltmeister aus Berlin bringen Johann Sebastian Bach zum Fliegen und entfesseln mit ihren atemberaubenden Choreographien die Kraft der Musik, die in diesem Klassiker aller Klassiker steckt. Zwei künstlerische Welten überschreiten die Grenzen von bürgerlichen und urbanen Ghettos und ergeben ein Ganzes, das ein völlig neues Licht auf jeden ihrer Teile wirft. Nach dieser Show wird niemand mehr Bachs »wohltemperiertes Klavier« langweilig oder verstaubt finden – zumal die Virtuosität des Pianisten Christoph Hagel auch den letzten Zweifler in ihren Bann ziehen wird – ebenso wie garantiert niemand, der es mit eigenen Augen gesehen hat, die visuelle Kraft und Ausdrucksstärke des Breakdance noch unterschätzen. Was den Flying Steps um ihren künstlerischen Leiter Vartan Bassil in Zusammenarbeit mit dem Opernregisseur Christoph Hagel gelungen ist: Sie haben in der Kunst der Fuge und der Kunst des Breakdance nicht das Trennende, sondern eine pulsierende Verbindung gesehen. Am Anfang ihres Welterfolgs stand die Entdeckung, dass die rhythmisch facettenreichen Präludien mit den präzisen Tanzrhythmen und akzentuierten Moves des Breakdance etwas gemeinsam haben. Und so war schon nach den ersten Auftritten klar, dass die Headspins und die Artistik der Flying Steps dem Temperament des »wohltemperierten Klaviers« mehr entsprechen als die Pirouetten einer Primaballerina. Flying Bach ist weit mehr als ernste Musik und tänzerisches Top-Entertainment. Gegen den Trend zur Polarisierung setzt diese Show ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn man zwei Pole von den äußersten Enden des Spektrums zusammenführt und daraus sprühende Funken schlägt. Die Energie und Dynamik, die aus dieser Verbindung entsteht, zieht das Publikum auf dem gesamten Globus in ihren Bann. 2010 gaben die Flying Steps mit ihrer weltweit erfolgreichsten Crossover-Show in der Neuen Nationalgalerie in Berlin ihr Debüt und sind seither fast nonstop auf dem gesamten Globus unterwegs. Zur Feier ihres zehnjährigen Jubiläums sind sie auf Deutschland-Tour. Die Show gibt den Menschen – egal welcher Nation, Generation oder welchem Milieu sie angehören – etwas zurück, was in den vergangenen Jahren der Isolation und Vereinzelung sicherlich alle schmerzlich vermisst haben: ein Gemeinschaftserlebnis, das Grenzen überwindet und starre Fronten auflöst.

Flying Bach - 10 Jahre Jubiläum: The Next Decade

So. 14. Januar, 20 Uhr,

Stadthalle Reutlingen

alle Infos:

www.stadthalle-reutlingen.de