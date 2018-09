× Erweitern Saltatio Mortis

Drei Jahre haben sich die acht Spielleute von »Saltatio Mortis« Zeit gelassen, um ihr jüngstes Werk namens »Brot und Spiele« vorzulegen und damit direkt auf Platz 1 der Charts zu klettern.

Unterstrichen wird der Erfolg an den Kassen der Plattenläden durch eine mittlerweile imposante Anzahl ausverkaufter Konzerte. Ganz bewusst haben sich die acht Musiker diese Zeit genommen, um dem so erfolgreichen Vorgänger einen mehr als würdigen Nachfolger zu spendieren. Dutzende Stücke wurden geschrieben, wieder verworfen, neu komponiert, wieder verbessert und schließlich geflissentlich, ganz so wie früher geprobt: Alle Mann in einem Raum, laut und mitreißend und zwar so lange, bis auch der Letzte überzeugt war: Ja, das ist es. So wollen wir klingen! Denn das klingt gut!