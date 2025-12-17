Brothers in Arms – Dire Straits Tribute, 10.01.26

»Brothers in Arms« – nicht nur diesen Song kennen Dire-Straits-Fans, sondern auch die vielen anderen Welthits der legendären Band um Mark Knopfler. Konzertfreunde bedauern jedoch, dass gerade dieser Act schon lange nicht mehr live zu erleben war. So war es naheliegend, dass sich für die im Jahr 2002 gegründete Formation »Brothers in Arms« eine Handvoll auserwählter Musiker fand, die es nicht nur verstehen, die Hits zu spielen, sondern auch den Geist und die Atmosphäre von Dire Straits live zu reproduzieren. Seit rund 15 Jahren gehören »Brothers in Arms« zu den erfolgreichsten Tribute-Bands im Lande – und das mit einer von Jahr zu Jahr wachsenden Fangemeinde und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Sa. 10. Januar, 20.30 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, kammerspiele.com