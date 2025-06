Brothers in Arms, 03.07.25

Europas authentischste und dienstälteste dIRE sTRAITS Tribute Show. Bei ihrer Gründung 2002 waren „Brothers in Arms“ die erste dIRE sTRAITS Tribute Band überhaupt in Europa. Seither begeisterten sie bei über 1000 Live-Shows im In- und Ausland.

„Brothers in Arms“ sind nicht nur in Deutschland einer der gefragtesten Tribute Acts. Auftritte in der Karibik und an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen ausverkaufte Konzerte in Monaco sprechen für sich.

Do. 3. Juli, 18.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.brothersinarms.de