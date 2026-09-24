Der US-amerikanische Jazz-Saxophonist Paul ­Desmond (1924-1977) wäre im vorletzten Jahr 100 ­Jahre alt geworden. Gemeinsam mit dem Pianisten Dave Brubeck bildete er 1951 ein kongeniales und ­stilbildendes Quartett, welches nicht zuletzt wegen Desmonds Kompositionen (z. B. »Take Five«) weltweit Erfolge feierte. Stilistische Merkmale des Dave Brubeck Quartets sind ungerade Taktarten, Brubecks perkussives Klavierspiel sowie Desmonds einzigartig lyrischer Ton. In Zusammenarbeit mit Christoph Schöpsdau hat der Heppenheimer Saxophonist und Klarinettist Christian Seeger ein Konzertprogramm zu Ehren dieses Quartetts zusammengestellt.

In chronologischer Anordnung beleuchtet der erste Teil des Abends das Dave Brubeck Quartett von dessen Anfängen mit Schulkonzerten (»Jazz Goes to College«), über eine Welttournee durch 14 Länder bis hin zum großen Durchbruch mit dem Welthit »Take Five« vom bahnbrechenden Album Time Out. Der zweite Teil ist dem Saxophonisten Paul Desmond gewidmet, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere stehend gemeinsam mit dem Gitarristen Jim Hall seine eigene Band gründete. Seine Absicht war es, auf der Bossa Nova Welle mitzuschwimmen, die Anfang der 1960er Jahre von Brasilien in die USA schwappte. Vervollständigt wird das Quartett durch Maurice Kühn (Kontrabass) und Lars Binder (Schlagzeug) – beides routinierte Profis und vielseitig wie ein Schweizer Taschen-messer.

50 Jahre Live-Jazz in Lauda-Königshofen: Seit 1977 ist die Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in ­Lauda-Königshofen die Heimat einer unverwechselbaren Konzertreihe. Was damals von dem großen Jazz-Kenner Günter Schifferdecker ins Leben gerufen wurde, stieß von Anfang an auf breite Rückendeckung. Nach Günter Schifferdeckers Tod im Jahr 2003 führte seine Witwe Hanni Schifferdecker die Reihe gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Kunstkreis Lauda-Königshofen e.V. mit viel Hingabe fort, wofür Hanni Schifferdecker im Jahr 2022 geehrt ­wurde. Heute wird die Veranstaltung von einem eng vernetzten Team organisiert, das aus Alexandra Hagel und Christina Ort vom Sachgebiet 3.3 Tourismus, Kultur, Messe der Stadt Lauda-Königshofen, Vertretern des Kunstkreises sowie der Leiterin der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal e.V., Stefanie Helmer, besteht. Im Jahr 2027 feiert die traditionsreiche Reihe nun ihr großes 50-jähriges Jubiläum. Das bewährte Konzept bleibt dabei lebendig: Jährlich finden zwei Konzerte statt, bei denen weiterhin hochkarätige ­Größen der Jazz-Szene das Publikum begeistern. Das Konzert im Frühjahr deckt modernere Jazzstile ab, um auch die jüngere Generation für diese Musik zu ­begeistern, während das Konzert im Herbst dem ­traditionellen Jazz gewidmet ist und die Wurzeln der Reihe wahrt. Für das Jubiläumsjahr 2027 befindet sich das Team bereits mitten in den Vorbereitungen für ein ganz besonderes Programm.

Brubeck’s Calling – The Music of Paul Desmond and Dave Brubeck, So. 18. Oktober, 18 Uhr, Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums, Lauda-Königshofen, www.lauda-koenigshofen.de/jazz-in-der-aula