Bryan Adams beim Würth Open Air 2025

Bereits zum 24. Mal findet das Würth Open Air am Freitag, 27. Juni 2025 statt. Als einer der erfolgreichsten Rockmusiker weltweit ist Bryan Adams an diesem Abend als Hauptact live auf der Festivalbühne zu erleben.

Seit über vier Jahrzehnten erobert der gebürtige Kanadier Bryan Adams mit seinen Alben die Spitze der Charts. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger und Nr. 1 Charterfolge in mehr als 40 Ländern sowie ausverkaufte Tourneen weltweit dokumentieren eine einzigartige Karriere.

Adams' musikalische Dominanz, die in den 80er Jahren mit Klassikern wie „Summer Of ‘69" begann, setzte sich in den 90er Jahren mit Megahits wie „(Everything I Do) I Do It For You“ fort. Rockhymnen und gefühlvolle Balladen gepaart mit einer unverwechselbaren, markanten Stimme sind zu seinem Markenzeichen geworden. Der heute 65-Jährige ist 2025 nur acht Mal bei Open Air Konzerten in Deutschland zu hören, darunter am 27. Juni in Künzelsau auf der Bühne des Würth Open Air. Das Vorprogramm wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Einlass zum Konzert ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Die Karten sind im Vorverkauf ab Freitag, 22. November, 11 Uhr, unter www.kultur.wuerth.com, in den Vorverkaufsstellen der Museen Würth in Künzelsau-Gaisbach sowie in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, unter www.eventim.de, bei den Eventim-VVK-Stellen oder telefonisch unter der Eventim-Tickethotline 01806-570070 erhältlich und kosten 75 Euro. Kinder bis einschließlich 6 Jahre können das Festival kostenfrei besuchen, benötigen aber ein Ticket und es werden beim Einlass Ausweiskontrollen durchgeführt.