Buchfink-Theater: Zeitstolpern in Wertheim, 31.10.26

Gäbe es die Chance, die Menschheit mit fremden Augen zu sehen … gäbe es die Chance, dem Chaos dieser Welt eine Portion gute Einflüsse zu geben? Mit dieser Inszenierung startet das Buchfink-Theater eine neue Reihe an Programmen für Erwachsene und Jugendliche unter dem Titel »Zeitstolpern«, ein Blick in die absurde Welt der Menschheit, eine Untiefen auslotende Mischung aus Schauspiel, Erzählung und Figur. Dieser Abend bietet eine Melange an Figurenszenen über die Schwächen und Stärken der Menschheit. Der Puppenspieler nutzt die Gabe, die Lebenswege der Figuren positiv beeinflussen zu können … doch das geht leider zusehends schief. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Sa. 31. Oktober, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, www.convenartis.de