Büchse 26 - Das neue Festival im Renitenztheater

Das Renitenztheater möchte in seinem neugeschaffenen »Büchse 26« -Festival die ganz wichtigen Fragen beantworten. »Was liegt uns am Herzen? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Wie sollen wir in Zukunft leben? Was braucht es für ein gutes Leben und Zusammenleben?« Der Standort des Renitenztheaters bestimmt dabei im Hier und Jetzt die Zukunft. Das Renitenztheater möchte als lebendiger Ort der Begegnung mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm, mit Gesprächen, mit einem Openair-Tag, mit einem Themenabend zur Eröffnung, mit Musik, Freude und Haltung dafür sorgen, das alle Besucher ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Vom 4. bis zum 9. Juni wird es zu den ganz unterschiedlichen Themenkomplexen ein vielfältiges Programm geben. Ein Highlight ist der Auftritt der Electric-Diva Malonda am 7. Juni.

Büchse 26 Festival, Di. 4. bis So. 9. Juni, Di., Mi., Fr., Sa. 20 Uhr, Do. 16 Uhr, So. 19 Uhr, Renitenztheater, Stuttgart, renitenztheater.de