Bühne frei für »Harold und Maude«

So langsam aber sicher macht sich der Sommer in Aalen bemerkbar. Und so verlegt auch das Theater der Stadt Aalen seine Bühne nach draußen: Ab dem 4. Juli ist das diesjährige Sommerstück »Harold und Maude«, basierend auf dem gleichnamigen Drehbuch von Colin Higgins, im Innenhof von Schloss Wasseralfingen zu sehen.

Protagonist Harold ist fasziniert vom Tod. Als er aus Versehen das Chemielabor des Internats in die Luft gejagt hat, dachte seine Mutter, die wohlhabende Mrs. Chasen, er sei dabei umgekommen. Von der Reaktion seiner egozentrischen Mutter begeistert, beginnt Harold, seinen eigenen Tod in immer neuen Varianten zu inszenieren, um sie zu schocken. Außerdem verbringt er seine Freizeit am liebsten auf Friedhöfen, wo er Beerdigungen fremder Menschen beiwohnt. Auf einer von diesen trifft er die knapp 60 Jahre ältere Maude, die ihn fasziniert wie keine andere. Maude lebt in einem Haus voller bizarrer – manchmal auch lebendiger – Erinnerungsstücke, denen sie ein neues Heim gegeben hat und erfindet Dinge, die der Welt ihrer Meinung nach noch fehlen. Um Harolds ganzen inszenierten Selbstmorden ein Ende zu machen, arrangiert Mrs. Chasen über eine Dating-Agentur Treffen mit jungen Frauen für ihren Sohn und setzt den Therapeuten Mr. Matthews auf ihn an. Doch Harold rast lieber gemeinsam mit Maude in einem gestohlenen Auto durch die Stadt und lauscht Geschichten aus ihrem Leben, bei denen die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit verschwimmt. Zu Maudes Geburtstag plant Harold eine große Überraschung, doch sie hat andere Pläne.

Regie führt Julius Max Ferstl, der bereits das Weihnachtsstück »Der kleine Lord« im vergangenen November und Dezember am Theater der Stadt Aalen inszenierte. Ihn begeistert an »Harold und Maude« vor allem die doch sehr besondere zwischenmenschliche Beziehung der beiden Protagonisten, die er in seiner Inszenierung so echt wie möglich darstellen möchte. Dafür stehen zwei neue Gesichter auf der Bühne in Wasseralfingen: Kai Götting und Verena Buss, die die Rollen von Harold und Maude übernehmen, sind erstmals in Aalen zu Gast. Des Weiteren sind die dem Aalener Publikum bereits bekannten Ensemblemitglieder Philipp Dürschmied, Julia Sylvester und Larissa Wagenhals sowie Margarete Lamprecht zu sehen.

Die Filmmusik für den 1971 erschienenen Film

»Harold und Maude« schrieb Cat Stevens. Unter anderem gehört auch »If You Want To Sing Out, Sing Out« zum Soundtrack. Musik spielt daher auch in der Inszenierung von Julius Max Ferstl eine große Rolle. Die Band Hackberry bestehend aus Flo Neukamm, Markus Braun und Steffen Köble, begleitet das Bühnengeschehen mit bekannten Songs von Cat Stevens sowie Werke weiterer Interpreten in überraschenden Versionen.

Harold & Maude

Do. 4. Juli bis So. 4. August, Schloss Wasseralfingen, Aalen, alle Infos und Tickets unter:

www.theateraalen.de

Vorstellungsübersicht

Donnerstag, 4. Juli , 20 Uhr

Samstag, 6. Juli, 20 Uhr

Sonntag, 7. Juli, 19 Uhr

Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr

Freitag, 12. Juli, 20 Uhr

Samstag, 13. Juli, 20 Uhr

Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr

Freitag, 19. Juli, 20 Uhr

Samstag, 20. Juli, 20 Uhr

Sonntag, 21. Juli, 19 Uhr

Donnerstag, 25. Juli, 20 Uhr

Freitag, 26. Juli, 20 Uhr

Samstag, 27. Juli, 20 Uhr

Sonntag, 28. Juli 2024, 19 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2024, 20 Uhr

Donnerstag, 1. August, 20 Uhr

Freitag, 2. August, 20 Uhr

Samstag, 3. August, 20 Uhr

Sonntag, 4. August, 19 Uhr