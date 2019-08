Bülent Ceylan performt Hits aus „The Masked Singer”

× Erweitern GaudenzDanuser.com Bülent Ceylan

Beim großen Tourfinale von »Lassmalache« am 31.08.2019 wird Bülent Ceylan seinen Fans etwas Besonderes bieten: Exklusiv wird der Comedian einen Song aus »The Masked Singer« im Erlebnispark Tripsdrill live auf der Bühne performen.

Im Rahmen des 90-jährigen Jubiläums des Erlebnisparks Tripsdrill wird es für Bülent Ceylan-Fans am 31. August letztmals heißen »Lassmalache!« Über 3500 Tickets sind für das große von MORITZ präsentierte Tourfinale vom mittlerweile zehnten Bühnenprogramm des Erfolgskomikers bereits verkauft. Für die finale Show hat sich der Monnemer etwas besonderes einfallen lassen. Als exklusives Highlight wird Bülent live auf der Bühne einen Hit aus der TV-Show »The Masked Singer« singen, in der er als Engel über sechs Wochen ganz Deutschland begeistert hat und bis ins Finale eingezogen ist. Welches Lied er performt, wird allerdings noch nicht verraten.

Auch an diesem besonderen Tag kümmert sich Bülent um die zahlreichen Opfer seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit, die Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten zurücklässt. Er hilft allen, die aus dem Lachen gar nicht mehr heraus gekommen sind. Und freut sich über jeden, der sofort lächelt, wenn er an ihn denkt. Immerhin ist das Lachen die wahrscheinlich schönste Art, sich die Zähne zu zeigen.

So wird auch in »Lassmalache!« alles herausgekitzelt, was geht und zu ungezwungenem Lachen führt. Endorphin-Explosionen führen zur traditionellen Bülent-Euphorie und wie Fans wissen, kommt jedes Lachen auch garantiert zurück. Und Humor ist immer noch eine Gabe des Herzens. Genauso wie Bülents Gabe, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Auch bei »Lassmalalche!« haben deshalb alle gut lachen. Wie immer!

MORITZ präsentiert: Bülent Ceylan OPEN hAir SOMMERSPECIAL, Samstag 31. August 2019, Erlebnispark Tripsdrill, Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 21 Uhr

Tickets gibt es unter www.buelent-ceylan.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.