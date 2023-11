Bunte Highlights im CCBS

Die CCBS (Congress Center Böblingen/ Sindelfingen GmbH) lässt es im Jahr 2024 so richtig krachen. Tolle Highlights in der Indoor Saison 2024 machen Lust auf einen Besuch der Stadthalle Sindelfingen, Kongresshalle Böblingen oder des Sparkassen Forum Böblingen.

Das neue Jahr startet vom 5. bis zum 7. Januar mit einem fulminanten Höhepunkt, dem 25jährigen Jubiläum des »Festival der Illusionen«. Die international bekannten Künstler haben allesamt einen Weltmeistertitel oder Titel ihres Landes inne bzw. hohe Auszeichnungen erhalten.

Die Eiskönigin am 31. Januar ist eine spektakuläre Musik-Eis-Show der Superlative und wird auf Kunsteisplatten aufgeführt mit live gesungenen Songs aus den weltweit erfolgreichsten Animationsfilmen Frozen 1 und Frozen 2. Musikproduktionen wie »Abba – The Concert« am 17. Januar, »World of Musicals« am 6. April, »Simon & Garfunkel Tribute meets Classic« am 19. April bis hin zur wohl außergewöhnlichsten Genesis Veranstaltung »Musical Box performs Genesis« am 27. April zum 50jährigen Jubiläums des Albums »Selling England by the Pound« erfüllen die vielfältigsten Besucherwünsche. Im Familiensegment werden die Musicals »Das Dschungelbuch« am 16. März und am 3. Mai Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer für strahlende Kinderaugen sorgen. Für den Bereich der klassischen Musik und des Jazz seien stellvertretend für viele andere Veranstaltungen die Reihen JazzTime und Pianistenfestival genannt.

Wer lieber unbeschwert lachen möchte, kann sich an ganz unterschiedlichen Comedy- und Kabarettformaten erfreuen. Wie Maddin Schneider am 9. März seine Schöne Sonndach zum Besten gibt oder gänzlich anders Mathias Richling am 13. April sein neues Programm präsentiert ist nochmals grundverschieden zu den beiden schwäbischen Künstlern Heinrich del Core am 11. Mai oder Dodokay am 16. November oder einem Konrad Stöckel mit seiner quirligen Form von Wissenschaftscomedy am 12. Oktober. Ein jeder Besucher kann die für ihn passende Form des Humors finden– und manchmal sind es sogar zwei wie bei Gerd Duddenhöffers Auftritt am 14. April. In seinem Programm »Mo so Mo so« schlüpft er in eine Doppelrolle und tritt sowohl als Heinz wie auch als Hilde auf.

Die Programmhighlights im Januar 2024

Festival der Illusionen

Fr. 5. bis So. 7. Januar, Fr. & Sa. 20 Uhr, So. 15 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

Pianistenfestival Böblingen - Jean-Paul Gasparian

Fr. 12. Januar, 20 Uhr, Kongresshalle Böblingen

Abba The Concert

Mi. 17. Januar, 19.30 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

Pianistenfestival Böblingen - Claire Huangci

Fr. 26. Januar, 20 Uhr, Kongresshalle Böblingen

Die Eiskönigin

Mi. 31. Januar, 19 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH

Schillerstraße 23,

71065 Sindelfingen,

alle Infos: www.cc-bs.com