Bunter Liederabend von Brahms bis Broadway, 17.05.26

Karolina Bengtsson und Doriana Tchakarova präsentieren ein vielseitiges Programm, das von romantischer Innigkeit bis zu Broadway-Glamour reicht. Die jungen Sopranistin Bengtsson singt Lieder von Johannes Brahms, Leonard Bernstein, Richard Strauss, Ture Rangström und weiteren Komponisten und verbindet Mädchenlieder mit musikalischen Höhepunkten verschiedener Epochen. Sie ist Ensemblemitglied der Oper Frankfurt, wo sie unter anderem Rollen wie Pamina in »Die Zauberflöte« oder die 1. Magd in Strauss’ »Daphne« übernommen hat. Doriana Tchakarova, international renommierte Pianistin, begleitet sie einfühlsam am Klavier.

Von Brahms bis Broadway, So. 17. Mai, 17 Uhr, Schloss Filseck, Uhingen, www.schloss-filseck.de